حصل الفنان المصري هاني شاكر على حكم قضائي بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة خمسة آلاف جنيه مصري لوقف تنفيذ الحكم، ضد متعهد الحفلات محمد عبد السلام، لقيامه بالنصب عليه وعدم دفع أجره وفرقته في حفل أقيم في البحرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما تفاجأ الفنان هاني شاكر بهروب متعهد الحفلات محمد عبد السلام قبل ساعات من حفله في البحرين، دون أن يدفع أجره، وأجر الفرقة الموسيقية، إلا أن الفنان المصري أصرّ على تقديم الحفل بسبب الجمهور الكبير، الذي جاء ليسمع أغانيه.

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وقرر هاني شاكر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محمد عبد السلام، عقب انتهاء الحفل وعودته إلى مصر.

وكان الفنان المصري هاني شاكر اعتذر عن تقديم حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "العلمين" المقام حاليًّا في مصر، مرجعًا ذلك إلى ارتباطه بحفلات أخرى، وحاول تغيير موعد حفله، إلا أن إدارة المهرجان أخبرته بأن جدول الحفلات مزدحم للغاية، ومن الصعب تغيير الموعد.

وكانت إدارة مهرجان "العلمين" قد أعلنت عن حفل غنائي للفنان هاني شاكر يحييه مطلع شهر أغسطس/آب القادم.