بريطانيا تُعدُّ ضوابط جديدة للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تعمل بريطانيا على إعداد ضوابط جديدة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، عبر تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى جذب الاستثمارات في تكنولوجيا العلاج، وضمان الاستفادة القصوى من هذه الثورة التقنية.

وتضم اللجنة، التي يشارك فيها أطباء وأكاديميون وخبراء تنظيميون، كممثلين عن المرضى وشركات تكنولوجيا كبرى مثل "مايكروسوفت" و"غوغل"، وذلك لصياغة توصيات بشأن تنظيم هذه التقنيات.

أخبار ذات علاقة بريطانيا.. إجلاء السكان بعد انفجار ضخم في منطقة صناعية (فيديو)

وقال لورانس تالون، المدير التنفيذي لهيئة الرقابة على الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية في بريطانيا، لوكالة "بلومبرغ": "حتى الآن لم يتوصل أحد إلى طريقة واضحة لتحديث ضوابط الأجهزة الطبية بما يتماشى مع التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا: "إذا لم نواكب هذه التغييرات، فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى إبطاء التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا".

ومن المقرر أن تقدم اللجنة، برئاسة خبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي ألستر دينستون، نتائج عملها إلى هيئة الرقابة على الأدوية، للمساهمة في وضع إطار تنظيمي متكامل لهذه التقنيات.





