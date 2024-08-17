أثارت الفنانة مي عز الدين قلق متابعيها بمنشور غامض على حسابها بموقع "إنستغرام"، تحدثت فيها عن "غصة" في قلبها وأزمة فشلت في مواجهتها، داعية الله أن يشرح صدرها.

وكتبت مي عز الدين: "فيه غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها؛ لأن مفيش حلول في إيدي، ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل".

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وأضافت: "ولا يسعني سوى قول: الله قدر هذا، والله كفيل به، الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه، ويرينا ما يقر أعيننا ويشرح صدورنا، آمین".

وكانت مي عز الدين أدت مناسك العمرة عن مواطنها المنتج الراحل حسام شوقي، الذي راح ضحية حادث سير مع ثلاثة من زملائه.

وشاركت مي صورة من أمام الكعبة، عبر إنستغرام، وعلقت عليها قائلة "اللهم لبيك عمرة عن حسام شوقي يا رب الرحمة ليه وليهم كلهم يا رب.. دعواتكم بالرحمة للظهر والسند".