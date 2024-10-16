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سيشيل.. الوجهة "الأفضل" لشهر العسل (صور)

سيشيل.. الوجهة "الأفضل" لشهر العسل (صور)
سيشلالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
16 أكتوبر 2024، 8:31 ص

تعد جزر سيشيل من أبرز الوجهات السياحية في العالم، إذ تجمع بين الطبيعة الخلابة والبنية التحتية العالية. 

وغم أن تكاليف السفر إلى هذا الأرخبيل الواقع في أفريقيا قد تكون مرتفعة، بيد أن جودة التجربة استثنائية.

تُعتبر سيشيل ملاذًا آمنًا، إذ إن معدل الجريمة منخفض، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء شهر العسل أو لمحبي الغوص والمغامرات البحرية.

وبحسب موقع Travel Triangle، إليك أفضل الجزر في سشيل:

جزيرة ماهي

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جزيرة ماهي هي أكبر جزيرة في سيشيل وتضم أكثر من 65 شاطئًا، إلى جانب أعلى سلسلة جبال في الأرخبيل، تشتهر العاصمة فيكتوريا، التي تقع على الجزيرة، بكونها واحدة من أصغر العواصم في العالم.

وتعتبر ماهي مكانًا مثاليًا للاستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، خصوصًا على شاطئ بيو فالون.

جزيرة براسلين

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براسلين، أو جزيرة النخيل، تشتهر بكونها موطنًا لمواقع التراث العالمي مثل Vallée de Mai، حيث ينمو جوز الهند البحري النادر.

كما تُعتبر شواطئ أنس لازيو وأنس جورجيت من أجمل شواطئ العالم، وهذه الجزيرة هي خيار مثالي لمحبي الاستكشاف والهدوء.

شاطئ Anse Georgette

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إذا كنت تبحث عن الخصوصية والهدوء، فإن Anse Georgette هو الشاطئ المثالي، يتميز بجماله البكر وقلة الازدحام. 

يمكنك الوصول إليه من خلال منتجع Constance Lemuria، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأزواج الباحثين عن أجواء رومانسية هادئة.

شاطئ بو فالون

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من بين أكثر الشواطئ شهرة في سيشيل، يقدم بو فالون تجربة مليئة بالرياضات المائية مثل التزلج على الماء.

يتميز بإطلالاته الخلابة على جزيرة سيلويت ويضم مجموعة من المطاعم والفنادق التي توفر تجربة لا تُنسى.

متنزه مورن سيشيل الوطني

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يغطي هذا المتنزه الوطني حوالي 20% من مساحة جزيرة ماهي، ويُعد وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمشي لمسافات طويلة.

ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة، ويحتوي على أعلى نقطة في سيشيل، قمة مورن سيشيل بارتفاع 905 أمتار فوق سطح البحر.

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