صور للفنانة غادة عبدالرازق تضعها في مأزق مع جمهورها

غادة عبد الرازق تفكر بالتخلص من الوشوم

من جهة أخرى، صرحت غادة عبدالرازق، أنها تفكر بالتخلص من الوشوم التي سبق ورسمتها على جسدها بعد علمها بأنه يتم إدراجها ضمن خانة المحرمات.

وقالت عبدالرازق، إنها من الأشخاص الذين يخافون من المجهول والموت، وعلقت في تصريحات صحفية: "عندي 4 تاتوهات، بس هشيلهم عشان حد قالي إنهم حرام ولما واحد بيروح عند ربنا (يتوفى) في بعض الأحيان بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغسل، وأنا بخاف من الموت طبعاً برغم إني أكيد بحب ربنا، وده لأننا كلنا بنخاف من المجهول عموماً فطبيعي نخاف من الموت".