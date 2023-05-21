صور للفنانة غادة عبدالرازق تضعها في مأزق مع جمهورها
انهالت التعليقات من رواد موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" على صور للفنانة المصرية غادة عبدالرازق نشرتها عبر صفحتها الخاصة على الموقع، أثناء رحلتها في فرنسا، حيث استخدمت تقنية "الفوتوشوب" لتعديل جسدها؛ ما وضعها في مأزق مع الجمهور.
ولم تكترث الفنانة المصرية لردود الفعل الساخرة على الصور، وأبقتها كما هي عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، فيما طالبها البعض بحذفها حتى لا تصل لحد السخرية.
وأبدى الجمهور استغرابه لعدم قدرة بعض الفنانيين على استخدام تقنية "الفوتوشوب" لتعديل صورهم، بينما فنانون آخرون يستخدمونه بشكل متقن.
وعلق المتابعون على تلك الصور قائلين: "عمرك شفت شي حيط عم يبكي، الحيطه تبكي في الزاويه، فوتوشوب السيراميك اتعوج،، ليش الفوتوشوب والتنحيف،، فوتوشوب بربع جنيه،، انتي أصلاً مش محتاجة فوتوشوب حرام الي بتعمليه بنفسك".
غادة عبد الرازق تفكر بالتخلص من الوشوم
من جهة أخرى، صرحت غادة عبدالرازق، أنها تفكر بالتخلص من الوشوم التي سبق ورسمتها على جسدها بعد علمها بأنه يتم إدراجها ضمن خانة المحرمات.
وقالت عبدالرازق، إنها من الأشخاص الذين يخافون من المجهول والموت، وعلقت في تصريحات صحفية: "عندي 4 تاتوهات، بس هشيلهم عشان حد قالي إنهم حرام ولما واحد بيروح عند ربنا (يتوفى) في بعض الأحيان بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغسل، وأنا بخاف من الموت طبعاً برغم إني أكيد بحب ربنا، وده لأننا كلنا بنخاف من المجهول عموماً فطبيعي نخاف من الموت".