الفنان الكويتي علي كاكولي يُثير القلق بعد وعكة صحية على الهواء

أثار الفنان الكويتي علي كاكولي حالة من القلق والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مقابلة تلفزيونية ضمن فقرة من برنامج "صباح الخير يا عرب"، تحدث خلالها عن مسلسله الدرامي الجديد "كان إنسان" الذي بدأ عرضه أخيراً.

وخلال اللقاء، ألمح كاكولي إلى شعوره بالدوار، ما أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور والمتابعين بشأن وضعه الصحي.

وزاد من غموض الموقف عدم تعليق الفنان أو توضيحه لاحقاً لما حدث، إذ اكتفى بنشر مقطع من المقابلة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقه بأغنية ذات طابع ساخر تقول: "صداع جتني دوخة"، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول ما إذا كان ما شعر به أمراً جدياً أم مجرد لحظة عابرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من اللقاء ظهر فيه كاكولي وهو يصرّح بأنه يشعر بدوخة نتيجة ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم. وقد حاولت مقدمة البرنامج التخفيف من الموقف بالقول مازحة إنه ربما "يختلق الأمر لتناول البطيخ" الموضوع أمامه على الطاولة، إلا أن كاكولي عاد وأكد أنه يعاني فعلاً مشكلة تتعلق بضغط الدم، لتستمر الفقرة دون التحقق من حالته أو الخروج لفاصل.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان علي كاكولي يشارك في بطولة المسلسل الدرامي القصير "كان إنسان"، الذي بدأ عرضه قبل أيام، بمشاركة جاسم النبهان، ونور الدليمي، وطيف، ومشاري المجيبل، وناصر عباس وآخرين، من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي.