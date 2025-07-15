ولادة نادرة في الجزائر.. أم تنجب 4 توائم بعملية ناجحة

شهدت ولاية سطيف الجزائرية، حالة ولادة استثنائية تمثلت في إنجاب أربعة توائم (ولدين وبنتين) في عملية قيصرية دقيقة أُجريت بنجاح على يد طاقم طبي متخصص.

والولادة، التي لاقت احتفاءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لسيدة تبلغ من العمر 28 عاما، وهي أم لطفلة تبلغ الرابعة من عمرها، وكانت قد خضعت لمتابعة طبية دقيقة منذ الشهور الأولى للحمل، بعد أن كشفت الفحوصات الأولية عن احتمال وجود حمل متعدد.

وبحسب الصحف المحلية، جرى التدخل الجراحي في ظروف دقيقة داخل أحد المراكز الطبية، حيث تم الاستعانة بطاقم متكامل من أطباء النساء والتوليد، إلى جانب أخصائيي الأطفال والممرضين، لضمان سلامة الأم والمواليد الأربعة، وتفادي أي مضاعفات، وقد وُلد الأطفال بالترتيب "ولد، ثم بنت، تلاهما ولد وبنت".

والأسرة المنحدرة من ولاية أم البواقي، غادرت المستشفى بعد استقرار حالة الأم والأطفال، إذ أكد الفريق الطبي أنهم جميعًا يتمتعون بصحة جيدة.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، عبّر والد التوائم عن سعادته الغامرة، قائلاً: "الهدية التي رزقني الله بها جعلتني أشعر أنني أسعد إنسان في الوجود".

وتُعد هذه الولادة من الحالات الطبية النادرة حيث تتطلب تدخل طبي على مستوى عالٍ، لتفادي حدوث أي مضاعفات تهدد حياة الأم والأطفال.