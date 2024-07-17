كشفت السلطات التونسية عن حصيلة صادمة لغرقى الصيف مؤخرا تشمل أطفالا في فترة وجيزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، إن حالات الوفاة غرقاً شهدت حصيلة ثقيلة منذ بداية فصل الصيف، رغم جهود وحدات الحماية المدنية والمنقذين.

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وأشار تريعة في تصريحات إذاعية محلية اليوم إلى أن حصيلة المتوفين غرقا في الشواطئ بلغت 34 حالة وفاة، منذ أول يونيو وحتى 14 يوليو، وأكثرهم أطفال.

وتمكّنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ 270 شخصا من الموت غرقاً خلال الشهر الماضي،وخلال نهاية الأسبوع المنقضي تمّ تسجيل 6 حالات غرق في الشواطئ أغلبها لأطفال.