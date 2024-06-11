وفاة الممثلة المصرية المعتزلة مها عطية

أعلن في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت متأخر يوم الاثنين، وفاة الفنانة المصرية مها أحمد عطية بعد سنوات من اعتزالها الفن.

وأورد حساب منسوب للفنانة في منصة "فيسبوك" خبر وفاة الفنانة، لافتاً إلى أن "صلاه الجنازة غداً (الثلاثاء) بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

وأشار الحساب إلى أن "العزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم"، دون توضيح سبب الوفاة.

من جهتها، أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة مها عطية، قائلة: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".