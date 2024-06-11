وفاة الممثلة المصرية المعتزلة مها عطية
أعلن في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت متأخر يوم الاثنين، وفاة الفنانة المصرية مها أحمد عطية بعد سنوات من اعتزالها الفن.
وأورد حساب منسوب للفنانة في منصة "فيسبوك" خبر وفاة الفنانة، لافتاً إلى أن "صلاه الجنازة غداً (الثلاثاء) بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".
وأشار الحساب إلى أن "العزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم"، دون توضيح سبب الوفاة.
من جهتها، أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة مها عطية، قائلة: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".
من هي مها عطية؟
وتخرجت مها عطية من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، وقدمت أعمالاً عدة في المسرح والسينما والتليفزيون خلال مسيرتها الفنية.
وكان أول دور قدمته الراحلة في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، وهو دور "زينات" خطيبة "عطية" يحيى الفخراني.
وقدمت بعد ذلك عدداً من الأفلام منها "وصية رجل مجنون" عام 1987، و"عودة الهارب" عام 1990.
وإلى جانب السينما، قدمت مها أعمالاً في التلفزيون من بينها مسلسل"الفرسان" 1994 ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام 1988.
وفي المسرح، شاركت الفنانة الراحلة في مسرحية "ع الرصيف" عام 1987، ومسرحية "برلمان الستات" عام في العام ذاته.