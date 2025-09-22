5 أطعمة لا تطهى مباشرة من الفريزر

بعد يوم طويل من العمل، قد يكون من المغري وضع الطعام المجمد مباشرة في الفرن أو المقلاة. لكن خبراء من منظمة Which بالتعاون مع وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، حذروا من أن بعض الأطعمة يجب إذابتها تمامًا قبل الطهي لتجنب المخاطر الصحية.

1. الدجاج النيء

في حين يمكن طهي منتجات الدجاج المصنعة، مثل: الناجتس أو البرغر مباشرة من الفريزر، يجب عدم فعل ذلك مع الدجاج النيء. وتوصي وكالة معايير الغذاء بعدم طهي الدجاج النيء من حالة التجميد، لأنه قد لا يُطهى بشكل متساوٍ؛ ما يؤدي إلى بقاء الداخل نيئًا وتكاثر بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والكمبيلوباكتر. يجب إذابة الدجاج في الثلاجة، وليس في درجة حرارة الغرفة، وقد يستغرق ذلك حتى 24 ساعة.

2. النقانق (السجق)

بعض النقانق المعلبة المجمدة يمكن طهيها مباشرة، لكن النقانق التي تم تجميدها في المنزل تحتاج إلى إذابة كاملة قبل الطهي. ويمكن استخدام ميكروويف على وضعية الإذابة للطهي الفوري، أو تركها تذوب في الثلاجة طوال الليل. تأكد من أن مركز النقانق مذاب تمامًا قبل البدء بالطهي.

أخبار ذات علاقة كيف تؤثر الأطعمة الصحية على المزاج والتوتر؟

3. اللحم المفروم

سواء كنت تستخدمه في اللازانيا أو الفلفل الحار، يجب دائمًا إذابة اللحم المفروم قبل الطهي. الكتل الكثيفة من اللحم قد لا تطهى بالتساوي؛ ما يزيد خطر التسمم الغذائي. من الأفضل إذابته في الثلاجة أو باستخدام ميكروويف.

4. الروبيان (الجمبري) والمحار

بعض أنواع الروبيان يتم تعبئتها خصوصًا للطهي من الفريزر، لكن أغلب الأنواع يجب عدم طهيها مجمدة. الطهي المباشر قد يجعل الخارج قاسيًا بينما يبقى الداخل باردًا؛ ما يسمح ببقاء البكتيريا الضارة. للحصول على أفضل النتائج، قم بإذابة الروبيان في الثلاجة أو باستخدام الميكروويف.

5. الوجبات المنزلية المجمدة

الطهي المسبق وتجميد الوجبات المنزلية أمر مريح، لكن الأطباق الكثيفة مثل اللازانيا أو الكوتج باي التي تحتوي على منتجات ألبان أو لحم مفروم يجب إذابتها قبل الطهي. تأكد من أن الوجبة ساخنة بالكامل وتخرج البخار من جميع الجهات قبل التقديم.

ولضمان السلامة في المطبخ، اتبع تعليمات العبوة، واستخدم طرق الإذابة الصحيحة، ولا تعتمد على التخمين عند الطهي من المجمد.



