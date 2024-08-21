أكدت نتيجة تحليل المخدرات التي أجريت للسائقَين المتسببَين في الحادث المروع، الذي وقع صباح الأربعاء على الطريق الدائري بمصر، سلبية العينة للسائقين كافة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بأخذ عينة من دماء السائقين، المتسببين في الحادث، لتحليلها والتأكد ما إذا كانوا يقودون السيارات تحت تأثير المخدر أم لا.

وشهد الطريق الدائري في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا، بعد اصطدام 25 سيارة بحسب آخر إحصائية، خلّف إصابة 26 شخصًا بين إصابات خطرة ومتوسطة وضعيفة.

ونُقل نصفهم إلى المستشفى عن طريق عدد من سيارات الإسعاف، على حين أُسعف جزء منهم في مكان الحادث.

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وفي التفاصيل، تلقت النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بجوار نزلة الرماية، بين سيارة نقل كانت تقل مواد بناء، وعدد من السيارات النقل والملاكي بلغ عددها 25 سيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية تحطم عدد كبير من السيارات تحطيمًا كبيرًا.

وكشفت مصادر أنه تبين بالمعاينة لموقع الحادث تصادم نحو 25 سيارة نقل وملاكي؛ ما أسفر عن وقوع 26 إصابة، إذ نُقل 13 مصابًا للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية، فيما رفض 13 آخرون النقل كانوا تعرضوا لإصابات غير حرجة ما بين سحجات وكدمات.

وتحرر محضر بالواقعة، ونقل آثار الحادث من الطريق، بعدما تسبب الحادث في شلل الحركة المرورية على الطريق الدائري.