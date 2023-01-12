مهرجان البحر الأحمر السينمائي يشارك في إنتاج الفيلم الجديد لجوني ديب



أعلن صندوق سعودي متخصّص بالاستثمار في صناعة السينما، اليوم الخميس، أنّه يشارك في إنتاج الفيلم الجديد لجوني ديب، وهو دراما فرنسية يؤدّي فيها النجم الهوليوودي دور الملك لويس الخامس عشر.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لـ"مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي"، المؤسسة التابعة للصندوق الاستثماري السعودي: "نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية".