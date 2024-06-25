هل نجحت أنغام في اختبار "الثبات الانفعالي" بعد السؤال المحرج؟ (فيديو)

تداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو للفنانة أنغام حين تعرضت لموقف محرج في المغرب، مؤكدين أنها خاضت اختبارا صعبا في "الثبات الانفعالي" على الملأ وأمام الكاميرات.

وفوجئت الفنانة المصرية أثناء مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" بصحفية تخطىء في اسمها وتناديها بـ"أحلام" بدلا من "أنغام".

وبدت علامات الصدمة والضيق على وجه المطربة الشهيرة، لكنها حاولت تجاوز الموقف بطريقة لبقة وابتسامة.