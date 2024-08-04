ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على مالك الشقة المتسبب في انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة "الساحل" بالقاهرة، والذي نتج عنه 4 وفيات حتى الآن بينهم طفلة.

وأكد محافظ القاهرة أن سبب انهيار عقار "حارة الزهيري" بحي "الساحل" هو قيام ساكن بالطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي، مشيرًا في بيان إلى أنه هدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة للبناء، بغرض عمل توسعة في شقته ما أثر في العقار، وأدى إلى انهياره، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ووفق آخر إحصائية، بلغ عدد المصابين 7 نُقِلُوا إلى المستشفى، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة.

وقامت الجهات المختصة في محافظة القاهرة بإخلاء المباني المجاورة للعقار حرصًا على سلامة قاطنيها، انتظارًا لورود التقارير الهندسية الفنية لبيان مدى تضررها من الحادث.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بصوت هزة قوية ظنوا في البداية أنها زلزال، قبل أن يشاهدوا أعمدة الدخان، ولاحقًا انهيار العقار بالكامل دون مقدمات.

وأوضح شهود العيان أن مالك العقار متوفى، وأن ورثته هم من يشرفون على تأجير طوابقه لعدد من السكان.