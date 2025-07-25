بسبب الجفاف.. مدينة تركية سياحية تبدأ برنامج تقنين للمياه (صور)

تبدأ مدينة "تشيشمي" قرب إزمير في غربي تركيا، اليوم الجمعة، برنامج قطع نادرًا للمياه، يستمر سبع ساعات يومياً في إحدى أشهر الوجهات السياحية في البلاد.

وتواجه المنطقة جفافاً غير مسبوق، ما دفع السلطات المحلية لإطلاق برنامج تقنين للمياه والدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، شمل تقييد وقت الاستحمام وتنظيف الأسنان.

وسيبدأ قطع المياه عن المدينة في الساعة 23.00 مساء ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما يستمر برنامج القطع حتى إشعار آخر.

أخبار ذات علاقة مظاهرات في العراق احتجاجًا على أزمة المياه والجفاف

وتعاني غالبية مناطق تركيا هذا الصيف من موجة جفاف وانقطاع طويل لهطول الأمطار الصيفية التي تتسم بغزارتها في العادة، فيما بلغت موجة الجفاف ذروتها في ولاية إزمير المطلة على بحر "إيجه".

وتسبب الجفاف بانخفاض موارد المياه في مدينة "تشيشمي" كثيرًا، لتقرر مديرية إدارة المياه في إزمير إطلاق برنامج التقنين الذي لم يعتده السكان.

فقد تسبب الجفاف بنفاد المياه تمامًا من سد "غورديس" وتراجع لمستوى كبير في سد "تهتالي"، الذي قد يهدد إمدادات مياه الشرب في إزمير فيما لو جف هو الآخر وفق المسؤولين والخبراء المحليين.

ودعت مديرية المياه سكان المنطقة إلى الالتزام بتعليمات وتحذيرات، بينها: قصر وقت الاستحمام على خمس دقائق وإغلاق صنبور المياه خلال تنظيف الأسنان، وتشغيل غسالات الملابس والصحون بعد امتلائها بالكامل.

أخبار ذات علاقة اتفاق مائي جديد بين العراق وتركيا.. هل يكفي لمواجهة الجفاف؟

ولم تمنع مديرية المياه السكان من ري حدائقهم الخاصة، لكنها دعتهم للالتزام بالري خلال الصباح الباكر أو المساء، وتجنب جميع الاستخدامات غير الضرورية للمياه.

ومن اللافت أن الاسم التركي للمدينة "تشيشمي" يعني "النافورة"، وقد اكتسبته بسبب غزارة مياهها وينابيعها في الماضي قبل أن تشهد أسوأ موجة جفاف في تاريخها.

ويمتد تاريخ المدينة لحقب بعيدة، وتمتلئ بالمنتجعات والفنادق السياحية التي تزدحم بالزوار في فصل الصيف، وسط مخاوف من تأثير قطع المياه في السياحة في المنطقة.