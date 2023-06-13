في اليوم العالمي لـ"الفلافل".. شاميّة أم مصرية؟

"فلافل فرعونية"

ورجّح تقرير لصحيفة "غارديان" أن تكون "الفلافل" انطلقت من مصر، وأن الأقباط في مصر بدؤوا بتحضيرها قبل نحو 10 قرون بحسب بعض الفرضيات، في حين ذهبت فرضيات أخرى إلى أبعد من ذلك، ولفتت إلى إمكانية أن يكون الفراعنة أول من أنتج "الفلافل"، قبل أن تنتشر في بلاد الشام لاحقاً.

إلا أن المعارضين لهذه الفرضية يؤكدون عدم وجود كلمة "فلافل" في اللغة القبطية، وأن هذه الوجبة لم تكن مستخدمة كطعام خالٍ من اللحوم في "الصوم الكبير" للمسيحيين الأقباط، فضلاً عن عدم وجود نقوش أو آثار فرعونية تشير إلى "الفلافل" أو تشبهها.

وفي الوقت ذاته، نقل موقع "historytoday"عن خبراء قولهم إن "كلمة الفلافل لم تظهر في الأدب المصري" إلا بعد الاحتلال البريطاني لمصر، أواخر القرن التاسع عشر.