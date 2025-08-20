مجددا.. آشلي سانت كلير تكشف صراعها مع إيلون ماسك

أعلنت الكاتبة والمؤثرة آشلي سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، عن صراعها المستمر مع الملياردير إيلون ماسك بشأن حضانة طفلهما، ووصفت العام الماضي بأنه "انتحار مهني".

وجاء ذلك خلال الحلقة الأولى من بودكاستها الجديد بعنوان "نصائح سيئة حول برنامج إكس التابع لإيلون ماسك"، الذي أطلقته يوم الاثنين، 18 أغسطس. وقالت سانت كلير: "بعد عام من الانتحار المهني غير المخطط له وفجوة غير مبررة في ملفي على لينكدإن، قررتُ إطلاق بودكاست".

وأوضحت أن البودكاست جاء نتيجة ضغوط مالية، مشيرةً إلى عرض تلقته من بولي ماركت بمبلغ 10,000 دولار لقراءة إعلان؛ ما وفر لها دعمًا ماليًا في ظل خيارات محدودة بين هذا العرض أو الانخراط في برنامج تسويق متعدد المستويات.

وأضافت أن بودكاستها سيكون مختلفًا عن البرامج الإعلامية الأخرى، موضحة: "لن أبدأ هذا البرنامج لأني أعتقد أن أفكاري الذكية هي أعظم هبة للبشرية، بل لأني أعتقد أن لدي أسوأ الأفكار، فاعتبروا كل ما أقوله قصة تحذيرية".

حتى الآن، لم يُعلق إيلون ماسك على البودكاست أو مزاعم الإخلاء، فيما تواصلت مجلة بيبول مع محامي كل من سانت كلير وماسك للتعليق.

تعود علاقة إيلون ماسك وآشلي سانت كلير إلى عملهما معًا عبر برنامج "إكس" في سان فرانسيسكو، وأسفرت عن ولادة طفلهما R.S.C.، الذي أعلن عنه في فبراير 2025. وأكدت سانت كلير أنها لم تكشف عن الأبوة سابقًا لحماية خصوصية الطفل وسلامته، مشددةً على رغبتها في تربيته في بيئة طبيعية وآمنة.

وترفع آشلي سانت كلير حاليًا دعوى قضائية للمطالبة بالحضانة المنفردة للطفل. وفي مارس، نفى ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، مزاعمها بالانتقام المالي، مؤكّدًا أنه قدم لها 2.5 مليون دولار إضافة إلى 500 ألف دولار سنويًا كنفقة للطفل، رغم عدم تأكده من الأبوة.

وردّت آشلي بأن ماسك رفض إجراء اختبار الأبوة قبل ولادة الطفل، متهمةً إياه بسحب جزء من النفقة للتحكم بها ومعاقبتها، مشيرةً إلى أن المتضرر الحقيقي هو الطفل في المقام الأول. ويُذكر أن ماسك هو والد لـ13 طفلًا آخرين من ثلاث نساء أخريات.