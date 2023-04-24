عادل الجبير يستذكر طفولته من منزل جده (فيديو)
"هذا كان بيت جدي حينما كان عمري 5 سنوات كنت أطلع فوق السقف".. بهذه الكلمات استذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير منزل جده القديم، في محافظة المجمعة، شمال العاصمة الرياض.
وظهر الجبير، في مقطع فيديو، داخل منزل جده وهو يستعيد ذكريات طفولته، قال فيه: "أتذكر البيت، والمنور كان أكبر، وكنا نطلع فوق السطح".
واحتفى سعوديون بما وصفوه "البساطة والتواضع" التي ظهر فيهما وزير الدولة عادل الجبير.
وغرد محمد الشهري قائلا: "وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في منزل جده في المجمعة، بعد ترميمه، يتذكر ذكرياته فيه بكل تواضع وأدب".
وقال أحمد الركبان، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: "الوزير الذي خلع عباءة الدبلوماسية، ليتذكر طفولته في منزل جده محمد بن جبير في مدينة المجمعة، وذكرياته التي أوصلته أن يكون محل ثقة سيدي الملك وسمو ولي العهد، المجمعة التي افتخرت بزيارة الموحد وأبنائه رحم الله المتوفين منهم وحفظ الله قادتنا".
وقام عادل الجبير بزيارة مدينة المجمعة خلال أيام العيد، وشملت زيارته المنطقة التاريخية، ومنزل جده محمد.
ووجد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الجبير تفاعلا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.