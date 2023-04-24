عادل الجبير يستذكر طفولته من منزل جده (فيديو)

"هذا كان بيت جدي حينما كان عمري 5 سنوات كنت أطلع فوق السقف".. بهذه الكلمات استذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير منزل جده القديم، في محافظة المجمعة، شمال العاصمة الرياض.

وظهر الجبير، في مقطع فيديو، داخل منزل جده وهو يستعيد ذكريات طفولته، قال فيه: "أتذكر البيت، والمنور كان أكبر، وكنا نطلع فوق السطح".