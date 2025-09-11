رعب "3 مشاهد".. سماح أنور تكشف عن حوادث غريبة في "ذئاب الجبل"

كشفت الممثلة المصرية سماح أنور عن حوادث غريبة وصادمة في ذات الوقت وقعت خلال تصوير أجزاء مسلسل "ذئاب الجبل" الشهير.

وقالت سماح أنور، في تصريح إذاعي، إن "المسلسل كان غريب.. بدأ مع الفنان صلاح قابيل وتوفي وكان متبقياً له في الدور 3 مشاهد".

وأضافت: "بعد صلاح قابيل دخل الفنان عبد الله غيث وقدّم الدور وتوفي قبل آخر 3 مشاهد له في المسلسل، وهذا كان شيء صعب جداً".

وعن امتناعها عن الدخول في علاقة عاطفية، قالت: "قررت عدم الدخول في أي علاقة عاطفية مرة أخرى، ولست مؤمنة بفكرة أن لكل سن حلاوته".

واعتبرت سماح أنور أن "السن ليس شيئاً مهماً، لكن المجتمع أصبح يستغله كوسيلة ضغط على النساء من أجل دفعهم للهث وراء البوتوكس والفيلر وغيرها من هذه الأشياء".