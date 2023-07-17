الفنان حسين الجسمي يكشف عن أغنيته الجديدة

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "انستغرام" عن اغنيته الجديدة "الوردة ارتاحت".

وأرفق الجسمي فيديو قصير من أجواء الأغنية وكتب عبر حساب "قريبا الوردة ارتاحت من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان فايز السعيد". وحقق مقطع الفيديو الذي نشره الجسمي خلال الساعات الأولى أكثر من 80 ألف مشاهدة.