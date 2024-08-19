أعلن مسؤولون ومصادر محلية، مساء الاثنين، عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، خلال الأيام الماضية، بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة وسيول جارفة محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وذكر عبدالرحمن الملحاني رئيس عمليات الطوارئ في "حجة" أن الصواعق أدت إلى مقتل 3 في مديرية "عبس"، ومثلهم في مديرية "كحلان عفار"، وفق "رويترز".

وقتل 8 آخرون في مديريات "أسلم" و"بني العوام" و"وضرة" و"المفتاح" و"المحابشة" و"كشر" و"قفل شمر" و"الشغادرة".

وكانت محافظة "حجة" قد شهدت منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وفيضانات شديدة شملت 13 مديرية، ما ألحق أضراراً فادحة بأكثر من 7200 أسرة منها أسر نازحة.

ولقي عشرات اليمنيين حتفهم بصواعق رعدية ضربت عدة محافظات منذ بدء موسم الأمطار في مارس/ آذار الماضي.