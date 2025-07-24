ميريل ستريب تعود بدورها الأسطوري في "The Devil Wears Prada"

شوهدت النجمة ميريل ستريب في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم "The Devil Wears Prada" في نيويورك، حيث ظهرت كما عهدها الجمهور قبل نحو 20 عاماً بدورها الأيقوني كرئيسة تحرير المجلة اللامعة "ميرندا بريستلي".

وأطلّت النجمة الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار، والتي تبلغ من العمر 76 عاماً، بتسريحة شعر قصيرة مميزة لشخصية "ميرندا"، مرتدية معطفا بلون الكاكي، وتنورة بنية متوسطة الطول مع حزام، بالإضافة إلى بلوزة أرجوانية بياقة على شكل حرف "V"؛ ما أعاد الأجواء الكلاسيكية لدورها الشهير.

وأكملت ستريب إطلالتها بحذاء كعب عال يتناسب مع ملابسها، وارتدت نظارة شمسية داكنة وأقراطًا ذهبية بسيطة، أثناء تجوالها في أحد شوارع حي ميدتاون بنيويورك، قرب موقع التصوير.

وتم تأكيد إنتاج الجزء الثاني من الفيلم الأصلي الذي صدر عام 2006، وضم نخبة من النجوم مثل ستريب، آن هاثاواي، ستانلي توتشي، وإيميلي بلنت، المقرر صدوره في يوليو 2024.

ومنذ الإعلان، تم الكشف عن عودة العديد من نجوم الفيلم الأصلي لتجسيد شخصياتهم الشهيرة مجددا، لكن هذه المرة في عالم الصحافة الرفيعة لعالم الموضة الذي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.

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ويرتكز الفيلم الأول على رواية لورين وايزبرغر، التي تحمل الاسم نفسه، ويروي قصة "آندي ساكس" (هاثاواي، 42 عاماً)، خريجة جامعية حديثة تطمح للعمل في مجال الصحافة، فتجد نفسها تعمل مساعدة مبتدئة لدى "ميرندا بريستلي" (ستريب)، رئيسة تحرير مجلة "رانواي" الخيالية المختصة بالأزياء الراقية.

وخلال أحداث الفيلم، تكافح "آندي" للتأقلم مع متطلبات عملها القاسية، مع الحفاظ على علاقتها مع حبيبها وزملائها، ومن بينهم "إيميلي" (بلنت، 42 عاماً) و"نايجل" (توتشي، 64 عاماً).

وجاء ظهور ستريب في موقع التصوير بعد يومين فقط من تشويق آن هاثاواي الجمهور، مؤكدة أن التصوير للجزء الثاني قد بدأ بالفعل.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "The Devil Wears Prada 2" في دور السينما في الأول من أيار/مايو 2026.