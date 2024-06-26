كيم كارداشيان معجبة بلاعب كرة مرتبط ويصغرها بـ23 عامًا

وقال المصدر: "إن إدخال جود في Skims أمر مهم، خصوصًا وأنه واحد من أهم لاعبي الكرة حاليًا؛ لذا قد تمثل مشاركته في الحملة الإعلانية انقلابًا في شهرة ومبيعات علامة كيم التجارية".

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب الشاب الذي يعيش في مدريد يصغر كيم بـ23 عامًا، وأنه على علاقة بالمؤثرة الهولندية لورا سيليا فالك التي تكبره بخمس سنوات، ولكن ليس من المستبعد أن يصبح متاحًا لكيم".

وادعى المصدر أيضًا أن كيم لا تستطيع التوقف عن الحديث عن مدى جاذبية جود، كما أنها لا ترى أي خطأ في إعجابها به".

يذكر بأن جود بيلينجهام ولورا حاولا الحفاظ على علاقتهما سرية، حتى كشفت لورا عنها في أبريل الماضي.