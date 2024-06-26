كيم كارداشيان معجبة بلاعب كرة مرتبط ويصغرها بـ23 عامًا
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، 43 عامًا، في الآونة الأخيرة عن اختيار نجم كرة القدم الإنجليزي جود بيلينجهام، 20 عامًا، ليكون الوجه الإعلاني الجديد لحملة علامتها التجارية "سكيمز من" Skims Men.
وشاركت كيم عدة صور لبيلينجهام عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة عن إعجابها به وتقديرها له.
وقالت كيم: "يسعدني أن أكشف النقاب عن جود كوجه لحملتنا الجديدة Skims Men، لقد كان دائمًا نجمًا صاعدًا في كرة القدم العالمية ولكن هذا العام عزز نفسه حقًا كرمز، ولا يمكن إنكار تأثيره على الجيل القادم من اللاعبين والمشجعين".
إعجاب من نوع آخر
وأكد مصدر لمجلة "هيت" أن كيم كارداشيان لا تتأثر فقط بنجومية بيلينجهام، بل هي معجبة أيضًا بشخصيته وجاذبيته.
وقال المصدر: "إن إدخال جود في Skims أمر مهم، خصوصًا وأنه واحد من أهم لاعبي الكرة حاليًا؛ لذا قد تمثل مشاركته في الحملة الإعلانية انقلابًا في شهرة ومبيعات علامة كيم التجارية".
وأشار المصدر، إلى أن اللاعب الشاب الذي يعيش في مدريد يصغر كيم بـ23 عامًا، وأنه على علاقة بالمؤثرة الهولندية لورا سيليا فالك التي تكبره بخمس سنوات، ولكن ليس من المستبعد أن يصبح متاحًا لكيم".
وادعى المصدر أيضًا أن كيم لا تستطيع التوقف عن الحديث عن مدى جاذبية جود، كما أنها لا ترى أي خطأ في إعجابها به".
يذكر بأن جود بيلينجهام ولورا حاولا الحفاظ على علاقتهما سرية، حتى كشفت لورا عنها في أبريل الماضي.