زوجان يحوّلان حافلة مدرسية إلى منزل الأحلام (صور)
حوّل زوجان من كندا حافلة مدرسية قديمة إلى منزل أحلامهما بميزانية محدودة، في استجابة لأزمة تكاليف المعيشة والصعوبات في سوق الإسكان الحالي.
وبحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية، فُصل الزوجان من عملهما خلال جائحة كوفيد، فقررا استخدام مواردهما بذكاء لإنشاء مساحة مريحة للعيش.
وكلف المشروع الذي احتاج الثنائي نحو عامين لتنفيذه، 25 ألف دولار، بما في ذلك 10 آلاف دولار لألواح الطاقة الشمسية التي تزود المنزل بالطاقة.
وعلى الرغم من عدم خبرتهما السابقة في الأعمال اليدوية، اعتمد الزوجان على موقع يوتيوب، وبعض الأصدقاء للمساعدة في التنفيذ.
وقالت الزوجة لمواقع محلية "لم نقم ببناء أي شيء خلال حياتنا، ولم يكن لدينا المال أيضًا، لقد اعتمدنا في الغالب على فيديوهات يوتيوب، وساعدنا بعض الأصدقاء الذين يتمتعون بخبرات مشابهة".
ويتميز المنزل بمساحة معيشة مريحة تتضمن مطبخًا واسعًا، ومنطقة جلوس مجهزة بتلفزيون، إضافة إلى غرفة نوم تضم سريرا كبيرا، بالإضافة إلى دش خارجي مدفأ بالغاز، بدلاً من حوض خارجي لتجنب تجمد الماء خلال فصل الشتاء في كندا.
وأثارت الحافلة المدرسية المجددة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بـ"المذهلة" و"المبهرة".
ورغم التحديات، قال الزوجان إنهما يشعران بالرضا على قرارهما، معربين عن رغبتهما في استكشاف أماكن جديدة في العالم بمنزلهما الجديد.