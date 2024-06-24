زوجان يحوّلان حافلة مدرسية إلى منزل الأحلام (صور)

حوّل زوجان من كندا حافلة مدرسية قديمة إلى منزل أحلامهما بميزانية محدودة، في استجابة لأزمة تكاليف المعيشة والصعوبات في سوق الإسكان الحالي.

وبحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية، فُصل الزوجان من عملهما خلال جائحة كوفيد، فقررا استخدام مواردهما بذكاء لإنشاء مساحة مريحة للعيش.

وكلف المشروع الذي احتاج الثنائي نحو عامين لتنفيذه، 25 ألف دولار، بما في ذلك 10 آلاف دولار لألواح الطاقة الشمسية التي تزود المنزل بالطاقة.

وعلى الرغم من عدم خبرتهما السابقة في الأعمال اليدوية، اعتمد الزوجان على موقع يوتيوب، وبعض الأصدقاء للمساعدة في التنفيذ.

وقالت الزوجة لمواقع محلية "لم نقم ببناء أي شيء خلال حياتنا، ولم يكن لدينا المال أيضًا، لقد اعتمدنا في الغالب على فيديوهات يوتيوب، وساعدنا بعض الأصدقاء الذين يتمتعون بخبرات مشابهة".