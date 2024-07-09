نصائح "مهمة" للسفر مع طفلك دون مصاعب



قدم خبراء نصائح للعائلات الراغبة بالسفر مع أطفالها، وذلك في تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" بهدف تسهيل الرحلات دون مواجهة مصاعب.



وقال الخبراء إن على الأهالي الاستعداد لبعض الأمور غير المتوقعة مثل "تسريب الحفاضات أو بصق الأطفال"، عن طريق تجهيز ملابس إضافية للطفل وذويه.

كما نصح الخبراء بناء على تجارب سابقة الأمهات بالاطلاع على لوائح إدارة أمن المواصلات (TSA) فيما يتعلق بحليب الثدي، إذ يُسمح بجلبه على متن الطائرة بكميات معقولة، حتى إذا تجاوزت الحدود العادية للسوائل المسموح بها في الأمتعة اليدوية.

وأوضحوا أن الرضاعة أو شرب الحليب في أثناء الإقلاع والهبوط، يساعد على تخفيف ضغط الأذن لدى الطفل ويمكن أن يسهم في تجربة طيران أكثر سلاسة، بالإضافة لتجنب تعبئة حقيبة الحفاضات بشكل زائد.

كما أكدوا أهمية اختيار عربة الأطفال البسيطة بدلا من المعقدة، واختيار رحلات تتوافق مع جدول قيلولة الطفل، مثل الرحلات الصباحية التي تقل احتمالية إلغائها أو تأخيرها.

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ونقل التقرير عن كورتني أورجياس، وهي مسافرة توثق مغامراتها العائلية على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيدها سهولة السفر مع طفل يبلغ من العمر 10 أسابيع.

وقالت أورجياس: "كانت الرحلة الأولى لابنتنا سلسة وسهلة"، مشيرةً إلى أن صغر سنها سهّل الحصول على فترات طويلة من الراحة في أثناء الرحلات الجوية.

وبالإضافة إلى الفوائد العملية، يشكل السفر المبكر سابقة إيجابية للرحلات المستقبلية، إذ تنصح أورجياس أنه "كلما أسرعت بالسفر مع طفلك، قلّ قلقك بشأن الرحلات في المستقبل"، مشددة على أهمية تأقلم الأطفال الرضع على السفر وركوب الطائرة في وقت مبكر.

ومع ذلك، تلعب الاعتبارات الطبية دورًا، خاصة بالنسبة للأطفال الخدج أو الذين يعانون من مشاكل صحية.

وتنصح الدكتورة كريستين غريفز من معهد أورلاندو لصحة المرأة بالحذر قبل السفر، خاصة فيما يتعلق بصحة ما بعد الولادة ومدة الطيران، وتحث على استشارة أطباء الأطفال قبل التخطيط للسفر.