النمسا: تحويل منزل هتلر إلى مركز للشرطة سيبدأ في أكتوبر

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الإثنين، أنّ العمل على تحويل المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر إلى مركز للشرطة سيبدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، وهي خطوة في ملف يُعتبر مثيراً للجدل وتطاله انتقادات منذ سنوات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة "فرانس برس"، إن "بدء الأشغال مقرر في 2 تشرين الأول/اكتوبر".

وأكد بيان صدر مؤخراً أنّه "بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان في المبنى ذي الماضي المثقل".

وتقرر عدم تحويل المبنى إلى مكان للذاكرة؛ بهدف منع أن يصبح المنزل، حيث ولد أدولف هتلر في الـ20 من شهر نيسان/أبريل 1889 وعاش سنواته الأولى، مركزًا يقصده النازيون الجدد.