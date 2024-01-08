وصفها بـ"غير المتجانسة".. داعية مغربي يثير جدلا بانتقاده اللغة الأمازيغية

أثار الداعية المغربي، ياسين العمري، المشهور، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقد تدريس اللغة الأمازيغية، وانتقص من شأنها؛ ما خلّف استنكارًا لدى الأمازيغ في المغرب.

واعتبر العمري، في مقطع فيديو متداول، أنه "لا جدوى" من تدريس اللغة الأمازيغية بحرفها "تيفناغ"، وأنه لا وجود لأي آفاق من جعل الأمازيغية مادة تُلقَّن للتلاميذ في المدارس، وأنها لغة غير متجانسة.

واستنكر الأمازيغ المغاربة كلام الداعية، ورأوه تحريضًا مبطّنًا تجاه الأمازيغية، وانتقاصًا من لغة رسمية ودستورية للبلاد.