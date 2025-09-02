توغّل إسرائيلي وإقامة حاجز في قرية الأصبح جنوب القنيطرة
انقلاب حافلة يخلف قتيلاً و27 مصاباً في مصر (صور)
من موقع الحادثالمصدر: وسائل إعلام مصرية
مصطفى القياس
مصطفى القياس
02 سبتمبر 2025، 10:15 م

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 27 آخرون بإصابات متفرقة، تنوعت بين جراح وكسور في مناطق مختلفة من الجسد، وذلك إثر انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق "سعود – الحسينية"، ضمن نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، شرقي البلاد.

وعقب تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا بوقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب حافلة تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن وفاة شخص في الحال، وإصابة العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم، لا سيما نُقل جثمان المتوفَّى إلى مشرحة المستشفى ذاتها، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

من موقع الحادث

من جانبها، رفعت الجهات المعنية آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، ومتابعة حالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، كما شدد على سرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن للضحية، وتقديم الدعم اللازم لأسرته.

