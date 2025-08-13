رغم علاقتهما الناجحة.. فجوة ضخمة بين ثروة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

رغم النجاحات الكبيرة التي حققها كل من تايلور سويفت وترافيس كيلسي في مجالهما، هناك فجوة واضحة وكبيرة في صافي الثروة بين النجمين، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من النجمين.

وتقدر ثروة تايلور سويفت، وهي واحدة من أشهر نجمات الموسيقى في العالم، بحوالي 1.5 مليار دولار وفقاً لموقع Celebritynetworth.com، وذلك بفضل مبيعات ألبوماتها التي تجاوزت 200 مليون نسخة، وجولاتها الموسيقية الضخمة مثل Eras Tour التي حققت 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى عائداتها من الإعلانات والعقارات ومصادر دخل أخرى.

في المقابل، يبلغ صافي ثروة ترافيس كيلسي، نجم دوري كرة القدم الأمريكية، حوالي 90 مليون دولار فقط، وهو مبلغ كبير لكنه يقل بشكل كبير مقارنة بثروة سويفت. كيلسي وقع مؤخراً عقداً بقيمة 34.3 مليون دولار لمدة عامين مع فريق كانساس سيتي تشيفس، وهو ما يعكس نجاحه الرياضي، كما يحقق حوالي 5 ملايين دولار سنوياً من عقود الرعاية مع علامات تجارية مثل ماكدونالدز ونايكي.

وبينما يتصدر كيلسي عناوين الأخبار بصفقات الرعاية وبودكاسته الناجح “نيو هايتس”، الذي حصل على صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع أمازون، تظل الفجوة المالية بينه وبين سويفت واضحة بشكل لافت.

وتوضح هذه الفجوة بحسب موقع "ميرور" كيف أن مجالات الفن والموسيقى تدرّ أرباحاً هائلة تفوق كثيراً تلك التي تحققها الرياضة، حتى في حالة النجوم البارزين مثل كيلسي. وفي حين يستمتع الاثنان بحياتهما الشخصية والعامة، يبقى صافي ثروة تايلور سويفت أكبر بأكثر من 15 ضعفاً من ثروة شريكها.

وتظهر هذه الفوارق المالية مدى اختلاف مصادر الدخل وتأثير الشعبية في كل مجال، رغم أن الاثنين يشاركان علاقتهما بشكل علني ويظهران كزوجين عاديين بعيداً عن الأضواء، حسب تصريحات كيلسي التي أكد فيها على طبيعية علاقتهما رغم الشهرة الإعلامية الكبيرة.



