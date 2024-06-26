سبعينية تحصد لقب "أفضل وجه" في مسابقة ملكة جمال تكساس

حظيت الأمريكية ماريسا تيجو، البالغة من العمر 71 عاما، بلقب "أكبر متنافسة على الإطلاق"، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال ولاية تكساس الأمريكية.

ورغم خسارتها اللقب، نجحت مدربة اللياقة تيجو في خطف الأضواء من 100 من المتنافسات الجميلات، في مسابقة أقيمت نهاية الأسبوع المنصرم.

ومع ذلك، لم تخسر تيجو تماما، فقد حصدت لقب "أفضل وجه"؛ وهي إحدى فئات المسابقة، لتغير النظرة تماما عن كبار السن.

وتأتي مشاركة المرأة السبعينية بعد أن رفعت مسابقة الجمال، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعض القيود عن شروط المسابقة، إذ مكنت جميع فئات العمر من المشاركة، كما سمحت للمتزوجات كذلك، والحوامل، والمطلقات.

وكانت القواعد السابقة الأصلية تنص على أن اللواتي يرغبن في المشاركة، يجب ألا يكون لديهن أطفال، وأن يكن عازبات، وأعمارهن بين 18 إلى 28 سنة.

وعلقت ماريسا تيجو على مشاركتها في المسابقة عبر حسابها في "إنستغرام": "كم يسعدني أن أكون جزءاً من هذه التجربة الجديدة الفريدة، بصفتي أكبر منافسة في مسابقة ملكة جمال تكساس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت أنها أرادت من خلال مشاركتها أن تصبح مصدرا لإلهام النساء، ودفعهن ليُبرزن أفضل ما لديهن، وأن يكن على يقين أن الجمال لا يرتبط بالعمر.