كشفت التحقيقات في قضية قتل سيدة على يد ابنتها وهي فنانة تشكيلية مصرية، بطريقة بشعة عن مفاجأة تمثلت في أن المتهمة سليمة القوى العقلية على عكس ما حاولت أن توحي أمام سلطات التحقيق.

وبينت التحقيقات أن المتهمة لا تعاني من أي اضطرابات نفسية قد تكون دفعتها لارتكاب الجريمة دون وعي منها، أو تحت تأثير صدمة عصبية.

وأكدت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى "العباسية" أن المتهمة لا تتعاطى المخدرات، فيما أشارت إلى أن المجني عليها توفيت نتيجة الإصابة بطعنات عديدة بأماكن قاتلة، وتهتكات ونزيف دموي حاد.

وبحسب تقارير صحفية محلية، كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمة فنانة تشكيلية، تعمل في مجال رسم اللوحات وبيعها، وتبلغ من العمر 30 سنة، ويوجد خلافات مستمرة بينها والمجني عليها، بسبب رغبة الجانية في بيع منزلهما، لتوفير نفقات عملها وبيع اللوحات، وفق ذات المصادر.

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واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة بقتل والدتها، بسبب سوء معاملتها، والتي كانت تعاني من حالة عصبية ونفسية سيئة حالت دون استجوابها بشكل كامل، وأقرت بارتكاب الواقعة وسط دموعها، مؤكدة أن والدتها أدت بها إلى قتلها بسبب نهرها لها باستمرار، بحيث استلت سكينا من المطبخ، وانهالت عليها بـ12 طعنة قاتلة في رقبتها ورأسها في أثناء نومها، أدت إلى وفاتها.

وجاء في التحقيقات أن أشقاء المتهمة اكتشفوا الواقعة، بعد ارتكابها، فوجدوا والدتهم غارقة في دمائها على السرير، وحاولوا إنقاذها، لكنها فارقت الحياة، وأبلغوا الشرطة بمساعدة الأهالي.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها سيدة في عقدها السادس، وترتدي كامل ملابسها، وتحمل إصابات طعنية في منطقة الرقبة، أدت إلى قطع الشريان، وتهتكات شديدة تسببت بنزيف أدى إلى الوفاة.

وتبين من التحقيقات الأولية أنها ارتكبت الواقعة بسبب كثرة خلافاتهما معًا، وسوء معاملة الأم لابنتها.

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بوفاة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، بطعنات متفرقة في الرأس والرقبة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن مرتكبة الواقعة، ابنة المجني عليها، وتم ضبطها ونقل الجثة إلى المشرحة بمعرفة النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.