منها "الخن".. فيصل الدوخي يستعد لرمضان بثلاثة أعمال

كشف الفنان السعودي فيصل الدوخي عن أعماله الدرامية التي ستُعرض خلال شهر رمضان المقبل، مؤكداً لـ"إرم نيوز"، أنه مشارك في ثلاثة مسلسلات هي: "الخن"، و"الخريف في قلبي"، و"خيوط المعازيب".

وأوضح أن تجربته في مسلسل "الخن" مختلفة؛ لأنها أول تجربة له في دولة الكويت، لافتًا إلى أن المسلسل ذو طابع تراثي يتحدث عن العلاقات التجارية بين الكويت وزنجبار.

وعن مسلسل "الخريف في قلبي"، قال الفنان السعودي إن هذا المسلسل تجربة جديدة جدًا، فهو مقتبس من عمل تركي، مشيرًا إلى أن اسم المسلسل لا يزال مبدئيًا، ومن المحتمل تغييره.

وتابع: "هذا المسلسل تجربة جديدة بالنسبة لي، وأنا مسلّم نفسي لهذه التجربة التي أعجبت بخوضها"، معربًا عن أمله أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وبشأن العمل الثالث "خيوط المعازيب"، أوضح الدوخي أنه عمل تراثي سعودي سيعرض على "MBC1" ومنصة شاهد.