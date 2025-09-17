الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا باختطاف طفلين ألمانيين على يد "الموساد"

في قضية هزت ألمانيا، قررت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في اختطاف طفلين ألمانيين على يد عصابة من "الموساد"، بأوامر ربما قد تكون صدرت من والدة الطفلين، سيدة الأعمال كريستينا بلوك.

وسيصل والد الطفلين ستيفان هانسيل قريبا إلى إسرائيل، لتقديم شكوى رسمية لدى الشرطة ضد المنظمة التي اختطفت طفليه.

وستحقق الشرطة الإسرائيلية بما توصلت إليه السلطات الألمانية بشأن تورط رئيس جهاز الأمن العام السابق (الموساد) يعقوب بيري بتشكيل فريق الخاطفين، والقيام بالعملية.

ويخضع أحد المتهمين الإسرائيليين للمحاكمة في هامبورغ الألمانية، لكن ستة آخرين مشتبه بهم فروا إلى إسرائيل، وهم ممنوعون من السفر، بموجب نشرة دولية.

وتصدرت محاكمة كريستينا بلوك، صاحبة الملايين ووريثة سلسلة مطاعم "بلوك هاوس"، عناوين الصحف في ألمانيا، بعد اتهامها بتكليف عملاء من الموساد لاختطاف طفليها من والدهم أثناء وجودهم في الدنمارك في خضم نزاع حول الحضانة بين الوالدين.

ومن بين المشتبه بتورطهم إلى جانب رئيس الموساد السابق، رئيس الاستخبارات الألمانية السابق.

وفي حال إدانتها، قد تواجه بلوك عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن.