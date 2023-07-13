بعد فصلهما في السعودية.. تطورات حالة التوأمين السياميين السوريين

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أكد الربيعة، بأن جميع المؤشرات الطبية للتوأم "بسام " مطمئنة، حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، وجرت إفاقته من المخدر، مشيرًا إلى أن التوأم بدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي.

وكشف بأن التوأم سيبدأ بالرضاعة من الفم اعتبارًا من اليوم، متوقعًا كذلك خروجه اليوم من وحدة العناية المركزية للأطفال إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.