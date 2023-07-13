بعد فصلهما في السعودية.. تطورات حالة التوأمين السياميين السوريين
أعلن الفريق الطبي السعودي، المشرف على عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام"، استقرار حالته الصحية بعد أسبوع من العملية.
وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي في العمليات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن الحالة الصحية للتوأم السيامي السوري "بسام" مستقرة بعد مرور أسبوع من عملية الفصل التي أجريت له في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أكد الربيعة، بأن جميع المؤشرات الطبية للتوأم "بسام " مطمئنة، حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، وجرت إفاقته من المخدر، مشيرًا إلى أن التوأم بدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي.
وكشف بأن التوأم سيبدأ بالرضاعة من الفم اعتبارًا من اليوم، متوقعًا كذلك خروجه اليوم من وحدة العناية المركزية للأطفال إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.
وحول حالة التوأم "إحسان" أوضح الطبيب، بأن وفاته كانت متوقعة نظرًا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مبينًا بأن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل.