رنا رئيس تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

غادرت الفنانة المصرية رنا رئيس، صباح اليوم الخميس، المستشفى، بعد تحسّن ملحوظ في حالتها الصحية، عقب أيام من خضوعها لعملية جراحية خطيرة استغرقت نحو ست ساعات، أُجريت لوقف نزيف حاد استمر أربعة أيام متتالية قبل التدخل الجراحي.

في هذا السياق، أكّد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أنّ حالة الفنانة الشابة في تحسّن مستمر، مشيراً إلى أن خروجها من المستشفى يأتي بعد الاطمئنان الكامل على استقرار وضعها الصحي، فيما عدّ رواد التواصل الخبر بمرتبة طمأنة جمهورها ومحبيها، وزملائها في الوسط الفني، الذين تابعوا حالتها الصحية خلال الأيام الماضية بقلق بالغ.

أخبار ذات علاقة تدخل طبي ينقذ حياة الفنانة المصرية رنا رئيس

وكان الفريق الطبي المعالج قد نجح يوم الأحد الماضي في وقف النزيف الداخلي، الذي عانته الفنانة رنا رئيس نتيجة الإجهاض قبل نحو شهر، وتم وضعها عقب الجراحة التي نجحت في وقف النزيف تحت الملاحظة الدقيقة لمدة 48 ساعة، للتأكد من استقرار حالتها وعدم تجدّد النزيف، وقد بيّنت نتائج المتابعة الطبية تحسّنًا مطمئنًا، ما أتاح السماح لها بمغادرة المستشفى صباح الخميس.

وقبل ثلاثة أيام، أعلن الدكتور سامح حسين، أستاذ أمراض النساء والتوليد والمشرف على علاجها، نجاح الفريق الطبي في إجراء عملية دقيقة أنقذت حياتها، بعد اكتشاف نزيف داخلي خطير في منطقة الحوض.

أخبار ذات علاقة خضعت لجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس

وأشار إلى أن رنا رئيس كانت قد شعرت بآلام شديدة في البطن على مدى الأيام الماضية، وبعد الفحوص والأشعة تبيّن وجود نزيف أسفل الكبد ناجم عن انفجار بعض الأوعية الدموية في منطقة الحوض، مشيرا إلى أن التدخل الجراحي العاجل حال دون تفاقم الوضع.