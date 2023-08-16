بعد إلغاء مسلسل أتاتورك.. "ديزني" تثير الجدل بوثائقي عن الشيف نصرت

أعلنت منصة "ديزني بلس" بدء العمل لإنتاج وثائقي عن حياة الشيف نصرت، أشهر الطباخين الأتراك، بعد أيام من إعلان المنصة إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك" الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط التركية، بحسب وسائل إعلام تركية.



وقال موقع "خبر جلوبال" التركي إن منصة "ديزني بلس" التي أثارت جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، قامت بإلغاء بث مسلسل أتاتورك، وبدأت بإنتاج وثائقي عن حياة الشيف نصرت غوكشه.



وأضاف الموقع أن الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة الشيف نصرت من إخراج أمريكي شهير، فيما لم يتضح بعد من سيقوم بأداء دور الشيف في الفيلم، مؤكدا أن نصرت متحمس للغاية للعمل الذي سيوثق حياته.



وأثار إعلان المنصة إنتاج الفيلم موجة غضب واسعة بين النشطاء الأتراك، حيث رأوا أن إنتاج وثائقي عن حياة الشيف نصرت تصرف مهين للشعب التركي، وليس من المنطقي إلغاء مسلسل يتناول مسيرة مؤسس الدولة التركية، وبعدها مباشرة يكون الإعلان عن عمل وثائقي حول حياة طباخ.

وسخر مغردون من منصة "ديزني بلس"، مشيرين إلى أنها وجدت أخيرا المحتوى المناسب، داعين المشتركين إلى مقاطعتها بشكل كامل.

ويطلق على الشيف نصرت "حبيب الملح" و "نصرت الجزار"، حيث اشتهر بأسلوبه الفريد في تقطيع اللحوم وتحضيرها وحركته المعروفة عندما يرش الملح عليها.



ويمتلك نصرت، الذي طالما أثار الجدل، سلسلة من المطاعم في مختلف بلدان العالم، بما في ذلك مطعمه الشهير "نصرت ستيك هاوس" في نيويورك.



المصدر: خبر غلوبال التركي