مستند يكشف تفاصيل خلاف روتانا وشيرين عبد الوهاب (صورة)

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت عن تجدد خلافها مع شركة "روتانا" بعد المصالحة التي تمت بينهما مؤخرًا، مشيرة إلى أن الشركة تأخرت في طرح أغانٍ سجلتها منذ فترة، معلنة بدء نزاع قضائي بينهما.



وقال حسام لطفي المستشار القانوني لـ شيرين عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن المستند المرفق حصل عليه بعدما قام بحل النزاع بين موكلته وشركة روتانا، إذ دفع مبلغ 8 ملايين جنيه مصري لمحامي شركة روتانا، وحصل على إبراء ذمة موقع يدل على أن روتانا لم يعد لها أي حق عند الفنانة المصرية.



وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أنه يدرس مع موكلته الآن مقاضاة "روتانا"، خاصة وأن الشركة تتعنت في طرح 3 أغانٍ سجلتهما شيرين عبد الوهاب منذ فترة، فضلًا عن تحكمها في أعمالها الفنية.



وأصدرت شيرين عبد الوهاب أمس بيانًا صحفيًّا كشفت خلاله أن سبب بكائها في حفلها الأخير بالكويت، هو تأخر طرح أعمالها لدى روتانا، وذلك بعد عودة الخلافات بينهما.

وأضافت شيرين في بيانها أن "شركة روتانا تشترط عليها تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات الجديدة عن طريق الشركة فقط".

واشتكت شيرين، في تصريحات تلفزيونية، من تأخر طرح عدد من الأغاني التي انتهت من تسجيلها لدى الشركة قائلة: "هناك ثلاث أغانٍ جاهزة، وبعدها بشوية فيه ثلاث أغانٍ للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلها إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".