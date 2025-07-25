بعد شائعة وفاته.. وليد توفيق يكشف عن حالته الصحية (فيديو)

طمأن الفنان اللبناني وليد توفيق جمهوره بشأن حالته الصحية، بعد انتشار شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنه بصحة جيدة ولا صحة لما يُتداول.

ونشر توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال فيه: "حبايبي، طلع خبر مش مظبوط إني توفيت وكنت بالمستشفى.. غير صحيح. أنا بألف خير وبصحة جيدة، ونشكر الله"، وتابع: "شكرًا لكل محبيني وكل اللي سألوا عني.. أنا بخير يا رضا الله ورضا الوالدين".

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا من متابعيه الذين عبروا عن محبتهم ودعمهم، وجاء في أحد التعليقات: "الله يحفظك يا فنان عمري اللي بحبه"، فيما كتب آخر: "بعد الشر عنك، ربي يطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية".

أخبار ذات علاقة وليد توفيق يشارك في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة لأول مرة

يُذكر أن وليد توفيق شارك مؤخرًا في حفل غنائي ناجح ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، برعاية "مراسي البحر الأحمر"، بمشاركة النجمة المصرية آمال ماهر.

وكان قد روّج للحفل عبر "إنستغرام" بقوله: "وصلت إلى مطار مصر الحبيبة.. استنوني يوم 12 القادم في مراسي.. في حفل جماهيري مع المطربة الكبيرة آمال ماهر".

أخبار ذات علاقة وليد توفيق: علي حميدة أساء للفن العربي.. ووائل كفوري نجم لبنان الأول

ويُعتبر وليد توفيق من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، إذ يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة تمتد لعقود من النجاحات الفنية.