الدنمارك تستهدف اللاجئين السوريين بذريعة "المناطق الآمنة"

وتابع عثمان: "سنقوم بتوكيل محام والاستفادة من فرصة الاستئناف، وإن كتِب لنا البقاء لن تتجدد إقاماتنا وسيهدمون كل الذي بنيناه طيلة ثلاث السنوات، وسنبقى في البلاد دون حقوق لاجئين".

لا يوجد مكان يذهب إليه أيسر وعائلته، باع منزله عام 2017 وسافر إلى أوروبا هربًا من الظروف الصعبة في سورية، ليبدأ اليوم قصة معاناة جديدة ربما لن تنتهي بسنوات، حاله حال السوريين الذين لم تجدَّد إقاماتهم في الدنمارك لاعتبارهم آتين من مناطق أصبحت آمنة.

وختم حديثه: "هذا قرار غير إنساني وجائر وتعسفي، ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الأوروبي الذي يقضي بمنح التسهيلات لأي لاجئ حتى يندمج في المجتمع ويثبت جدارته، وهم قاموا بإعادتنا إلى الصفر وربما إلى الموت".

وكشفت تقارير صحافية دنماركية أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم لا يزالون معرضين لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى سورية، فيما كشفت منظمة العفو الدولية أن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة لسوريين، مبدية قلقها من هذه الإجراءات.

دمروا طموح الآلاف..!

وقالت عبير شعبان (29 عامًا) لإرم نيوز: "أقيم في الدنمارك منذ 4 سنوات، وأعمل في مركز للترجمة، وأدرس في معهد دعم وتأهيل تربوي، وكنت أنوي تجديد إقامتي للمرة الأخيرة هذا العام في الشهر الثامن، على أمل أن أحصل على الجنسية العام المقبل، لكني تفاجأت ببريد من دائرة الهجرة حطم كل طموحاتي".