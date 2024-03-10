المخرج مؤمن الملا: الدراما مشغولة بلقمة العيش
قال المخرج السوري مؤمن الملا، إنه في نهاية كل موسم رمضاني يتباهى صناع المسلسلات والنجوم بنيل أعمالهم مشاهدات عالية، مع أن المقاييس النقدية والموضوعية لنجاح المسلسلات غائبة، ولا يمكن وصف هذا العمل بأنه ناجح أو فاشل بشكل مطلق.
وأضاف الملا في حديث لـ"إرم نيوز": "لنكن صريحين مع أنفسنا، فنحن صناع الدراما جزء من هذا الجمهور العريض، نعمل من أجل لقمة العيش لنثبت أننا ما زلنا على قيد الحياة".
وأشار الملا: "لا يحق لأي عمل درامي أن يدّعي النجاح المطلق، لأن جميع المسلسلات، ما زالت عاجزة عن التعبير بشكل فعلي عن معاناة الناس".
وأضاف الملا: "أن الدراما الآن، بالنسبة للجمهور المكوي بالبؤس، ليست إلا فسحة بسيطة للتسلية!".
وعن مسلسله الجديد "أغمض عينيك"، قال الملا: "حاولنا مناقشة قضية إنسانية ربما تكون مغفلة في الدراما، وهي اضطراب طيف التوحّد، من منظار مختلف يهم جزءًا كبيرًا من المجتمع".