المخرج مؤمن الملا: الدراما مشغولة بلقمة العيش

قال المخرج السوري مؤمن الملا، إنه في نهاية كل موسم رمضاني يتباهى صناع المسلسلات والنجوم بنيل أعمالهم مشاهدات عالية، مع أن المقاييس النقدية والموضوعية لنجاح المسلسلات غائبة، ولا يمكن وصف هذا العمل بأنه ناجح أو فاشل بشكل مطلق.

وأضاف الملا في حديث لـ"إرم نيوز": "لنكن صريحين مع أنفسنا، فنحن صناع الدراما جزء من هذا الجمهور العريض، نعمل من أجل لقمة العيش لنثبت أننا ما زلنا على قيد الحياة".