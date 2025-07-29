مصر.. القبض على عامل اغتصب "تيكتوكر" تحت تهديد السلاح

ألقت السلطات المصرية القبض على رجل يعمل في جمع الخردة، بعد اتهامه باغتصاب فتاة عشرينية تعمل في صناعة المحتوى على "تيك توك"، عقب اقتحامه شقتها بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واعتدائه عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من الفتاة، أوضحت فيه أنها تعيش بمفردها منذ طلاقها عام 2020، وأن شخصًا غريبًا تتبعها حتى باب شقتها، ثم ادعى أنه بحاجة للحديث معها، وبمجرد أن فتحت له، هاجمها وأغلق الباب، ثم قيدها واعتدى عليها جنسيًّا مهددًا إياها بسلاح أبيض.

وباشرت الشرطة تحرياتها فورًا، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والتي أظهرت ملامح المتهم وتفاصيل تحركاته. وتبين أنه راقب الضحية لعدة أيام قبل تنفيذ جريمته. وبعد تحديد هويته ومكان تواجده، تم القبض عليه وضُبط بحوزته السلاح المستخدم.

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وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الجريمة التي أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء.