موجات الحر الشديد تجتاح العالم
يُتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم، اليوم السبت، من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ويدفع ذلك السلطات حول العالم، إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري، وتغير المناخ.
وابتداءً من اليوم السبت، يُتوقع أن تشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة.
وعليه، أصدرت وزارة الصحة، الجمعة، إشعار تنبيه أحمر يشمل، يومي السبت والأحد، في العديد من المدن الرئيسة.
وفي روما، قد ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، الإثنين، ثم 42 أو 43 درجة مئوية، الثلاثاء، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة البالغة 40,5 درجة مئوية التي سُجلت في العاصمة في آب/أغسطس 2007.
بدورها، تواجه إسبانيا، وشرق فرنسا، وألمانيا، وبولندا، موجة حارة واسعة.
إغلاق الأكروبوليس
من بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، تعاني اليونان أيضًا من موجة حارة اضطُرت السلطات، لليوم الثاني، إلى إغلاق الأكروبوليس في أثينا خلال الساعات التي ترتفع فيها الحرارة.
وقالت وزارة الثقافة إن الموقع المصنف على أنه أحد مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو، ويشهد إقبالًا كبيرًا، سيظل مغلقًا بين الساعة 11،30 (08،30 ت غ) والساعة 17،30 (14،30 ت غ).
وفي حين أن درجات الحرارة المتوقعة في أثنيا تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية، غير أن "درجة الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الجسم أعلى بكثير من ذلك" على قمة الأكروبوليس، وفق ما صرحت به وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية لينا مندوني، الجمعة.
وقررت السلطات إبقاء معظم المتنزهات والمساحات الخضراء في أثينا مغلقة أيضًا، اليوم السبت.
وفي شمال أفريقيا، يشهد المغرب سلسلة من موجات الحر، منذ بداية الصيف، وعليه صدرت إنذارات حمراء في عدة ولايات.
وفي آسيا، تعاني بعض مناطق الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، من موجة حر شديدة.
ويُتوقع أيضًا أن تُسجل أجزاء من شرق اليابان 38-39 درجة مئوية، يومي الأحد والإثنين.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت درجة الحرارة في فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا، الجمعة، فوق 43 درجة مئوية، لليوم الخامس عشر على التوالي، وفقًا لهيئة الأرصاد الأمريكية.
وعلى الصعيد العالمي، كان شهر حزيران/يونيو، هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لوكالة "كوبرنيكوس" الأوروبية ووكالة "ناسا" الأمريكية. بعد ذلك، كان الأسبوع الأول بكامله من شهر تموز/يوليو، هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وشددت هذه المنظمة على أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس، ففي الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وحدها بوفاة أكثر من 60 ألف شخص، وفقًا لدراسة حديثة.