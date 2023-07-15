موجات الحر الشديد تجتاح العالم

يُتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم، اليوم السبت، من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويدفع ذلك السلطات حول العالم، إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري، وتغير المناخ.

وابتداءً من اليوم السبت، يُتوقع أن تشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة.

وعليه، أصدرت وزارة الصحة، الجمعة، إشعار تنبيه أحمر يشمل، يومي السبت والأحد، في العديد من المدن الرئيسة.

وفي روما، قد ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، الإثنين، ثم 42 أو 43 درجة مئوية، الثلاثاء، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة البالغة 40,5 درجة مئوية التي سُجلت في العاصمة في آب/أغسطس 2007.

بدورها، تواجه إسبانيا، وشرق فرنسا، وألمانيا، وبولندا، موجة حارة واسعة.