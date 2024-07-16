سائح يتعرض لهجوم من دب شمال إيطاليا

كشفت سلطات مقاطعة "ترينتو" الإيطالية، الثلاثاء، عن تعرض سائح فرنسي لهجوم من دب في في منطقة "نارونكولو" شمال إيطاليا.

وفي بيان مقتضب، قالت سلطات المقاطعة إن سائحاً فرنسيا يبلغ من العمر 43 عاماً، كان يتنزه في الغابة عندما هاجمه الدب.

وأوضحت أن الرجل تم إنقاذه على يد الطاقم الطبي، ونُقل بالطوافة إلى مستشفى "سانتا كيارا" في "ترينتو" بعد أن أصيب بجروح.

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من جهتها، أوضحت سلطات المقاطعة أن حراس الغابات انتشروا في الموقع لمحاولة التعرف على مكان الدب الذي نفّذ الهجوم.

وفي نيسان/ أبريل 2023، قُتل عدّاء إيطالي بهجوم دب في المقاطعة ذاتها، واعتبر ذلك سابقة من نوعها في إيطاليا.

وحينها أوضح ناشطون في مجال الرفق بالحيوان أن أنثى الدب المتهمة بقتل العدّاء فُصلت عن صغارها بعد الحادث، ونُقلت إلى حظيرة.

وبعد نداءات عدة من نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوانات، أعلنت السلطات الإقليمية في مايو/أيار أن أنثى الدب تلك والمعروفة باسم "جي جي 4"، ستُنقل إلى ألمانيا، في وقت لاحق من هذا العام، إلى ملجأ بالقرب من "الغابة السوداء".