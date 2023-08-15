رغم التحذيرات.. "هوس السيلفي" يودي بحياة رجل وامرأة في أمريكا (فيديو)

وقال مسؤولون من إدارة مطافئ أوك بارك، إن الحادث وقع في غضون دقيقة واحدة، وتسبب في إصابة الرجل بسكتة قلبية نُقل على إثرها فاقدا للوعي إلى المركز الطبي بجامعة لويولا في حالة حرجة، حيث مكث فيه اليوم التالي، ثم فارق الحياة.

وأصيبت الفتاة بجروح أقل خطورة، وكانت لا تزال واعية عند وصول المسعفين الأوائل، وحالتها بدأت تتحسن في اليوم التالي، إلا أنها فارقت الحياة بعد ذلك.

ولم يتم التعرف على هوية الضحيتين، إلا أن المسعفين الذين هرعوا إلى مكان الحادث في محطة "Ridgeland Green Line" التابعة لسلطة شيكاغو ترانزيت لإنقاذهما، قالوا إنهما في العشرينات من العمر.

ووقع الحادث المؤسف في أوائل الشهر الجاري وتحديدا في الخامس من أغسطس.