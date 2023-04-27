الخطوط السعودية تستعرض أجمل هبوط لها "في العالم"
نشرت الخطوط الجوية السعودية مقطع فيديو على صفحتها في تويتر، قالت فيه إنه "أجمل هبوط في العالم"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطيارين. وكان المقطع لإحدى طائرات الأسطول السعودي، حيث أتقن كابتن الطائرة هبوطا متقنا وسلسا على المدرج.
وقالت الخطوط السعودية، أمس الأربعاء، في التغريدة: "نقدّر حرصكم على سلامتنا.. ونفخر بأجمل هبوط في العالم"، مستشهدة بوسم "اليوم العالمي للطيارين".
وقال الكابتن علي الشهري في تغريدة على ذات الوسم: "بمناسبة اليوم العالمي للطيارين، أتمنى يوما عالميا آمنا وممتعا لكل الطيارين.. كل عام وأنتم في الأجواء محلقون بمهنتكم مستمتعون ومغردون".
وفي تغريدة أخرى للكابتن محمد البجيدي دوّن فيها أبياتا شعرية: "يا بدر عشاق السماء عيدهم غير.. الفرق بحدود الفضاء والمجرات" وفي بيت آخر من القصيدة، أورد: "تباشروا فوق الغمامة طوابير وتعانقوا من تحت سبع السماوات".
ونشر الكابتن يزيد الخليوي تغريدة مرفقة بمقطع فيديو من داخل كبينة الطائرة، قائلاً فيها: "ما يميز عملنا عن غيره، أنه عمل لا يُمل، روتين جميل جداً.. جميع الطيارين يعشقون عملهم ويشتاقون له حتى في إجازاتهم أو بعد تقاعدهم، نذهب لعملنا بكل فخر واعتزاز، في كل رحلة لنا تجربة جديدة، وبكل فخر واعتزاز نقول ما هي وظيفتنا أنا طيار".
يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في مارس/ آذار الماضي تأسيس شركة "طيران الرياض"، بحسب بيان سابق لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأفادت "واس" بأن "الناقل الجوي الوطني الجديد سيساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة، ويعمل على ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية".
وستتخذ الشركة من العاصمة الرياض مركزاً رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، وتسعى عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًا المعتمدة في مجال الطيران، وتوفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال، بحسب البيان.