الخطوط السعودية تستعرض أجمل هبوط لها "في العالم"

وقالت الخطوط السعودية، أمس الأربعاء، في التغريدة: "نقدّر حرصكم على سلامتنا.. ونفخر بأجمل هبوط في العالم"، مستشهدة بوسم "اليوم العالمي للطيارين".

وقال الكابتن علي الشهري في تغريدة على ذات الوسم: "بمناسبة اليوم العالمي للطيارين، أتمنى يوما عالميا آمنا وممتعا لكل الطيارين.. كل عام وأنتم في الأجواء محلقون بمهنتكم مستمتعون ومغردون".