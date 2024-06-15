مصر.. مدمن يلقي نفسه أمام قطار بعد قتله لوالدته

في فاجعة كبيرة عاشها أهالي محافظة المنيا في صعيد مصر اليوم السبت، بعد أن أقدم شاب ثلاثيني على قتل والدته بسبب مشادة كلامية بينهما لرفضها أفعاله وتعاطيه المخدرات، إذ طعنها بسكين في رقبتها لتفارق الحياة، ومن ثم ألقى نفسه تحت عجلات القطار الذي حوله إلا أشلاء.

وتلقت الشرطة بلاغًا يفيد بمقتل مسنة في منزلها، بإحدى قرى محافظة المنيا، لتنتقل قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين مقتل سيدة شارفت على الستين عامًا تعمل ممرضة بأحد المستشفيات، مسجاة على الأرض وغارقة في دمائها، وبها طعنة نافذة في الرقبة.

وكشفت المباحث بعد التحريات وسؤال الشهود، أن القاتل هو ابنها صاحب الـ 32 عامًا، وهو عاطل عن العمل ويعيش معها في المنزل نفسه، وقتلها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، لا سيما وأنه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب إدمانه للمخدرات.