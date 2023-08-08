مناطق يابانية تتأهب للعواصف مع توجه إعصار خانون غربا‎

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو، ثالث أكبر جزيرة في اليابان.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية يوم الخميس.

وتوقعت الهيئة أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر.

ومن المحتمل أيضا أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.

وذكرت الهيئة أنه "بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الممتد لفترة طويلة، فقد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير المعدل الشهري المعتاد لشهر آب/أغسطس".

ويتحرك خانون بسرعة تقل عن 10 كيلومترات في الساعة.