دلجا.. قرية مصرية أثارت جدلاً بحوادث غير مسبوقة في الألفية الجديدة

تصدّر اسم قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الشهور الأخيرة، وذلك على خلفية واقعة قتل أسرية مروّعة، أقدمت فيها زوجة أب على تسميم زوجها وأبنائه الستة من زوجته الأولى بمبيد حشري وضعته في الطعام، في حادثة وُصفت بأنها "غير مسبوقة" في تاريخ المنطقة.

وبرغم فظاعة الجريمة، إلا أن وقوعها في دلجا لم يكن مفاجئًا تمامًا في أعين بعض المراقبين، إذ أعادت الحادثة إلى الواجهة سلسلة طويلة من الأحداث التي طالت هذه القرية على مدار السنوات الماضية، حتى باتت توصف بأنها "أكثر القرى إثارة للجدل في مصر" خلال الربع قرن الأخير، من بين نحو 5 آلاف قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

هوية قروية صارمة وتقاليد متجذرة

في اللهجة الدارجة لأهالي ديرمواس، يُطلق على دلجا اسم "جلدة"، برغم أن اسمها في السجلات الرسمية "دلجا"، كما تُعدّ أكبر قرى محافظة المنيا من حيث الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، أي ما يعادل 4 أضعاف تعداد مدينة مركز ديرمواس نفسها.

وبحسب روايات عدد من أهالي قرية دلجا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، تتمتع القرية بهوية ثقافية واجتماعية صارمة، تفرض على سكانها أنماطًا من العيش والسلوك لا يحيد عنها أحد، بصرف النظر عن مستواه الاجتماعي أو العلمي.

فارتداء الجلباب الصعيدي لا يُعدّ مجرد تقليد، بل يعد عرفًا ملزمًا للرجال داخل القرية، حيث يُعد ارتداء البنطال "عيبًا اجتماعيًا" يُنتقص به من رجولة الرجل المحلي.

هذا الانضباط القروي يمتد أيضًا إلى نواحي اللسان والسلوك، حيث تميل لهجة أهالي دلجا إلى لهجات محافظات الصعيد الجواني، خاصة محافظة أسيوط المجاورة، التي تفصل بينها وبين دلجا عشرات الكيلومترات فقط، إذ إن موقعها الجغرافي على الظهير الصحراوي الغربي يجعلها أقرب إلى حدود الهوية الثقافية للأسيوطيين منها إلى باقي قرى المنيا.

نفوذ انتخابي وتجاري واسع

على الصعيد الاقتصادي والتجاري، تُعد دلجا من أنشط القرى تجاريًا على مستوى الجمهورية، وتكاد تخلو من البطالة، بفضل انتشار الأنشطة التجارية المستمرة على مدار الساعة.

كما أن نسبة كبيرة من أبنائها مغتربون في القاهرة، لا سيما في مناطق مثل المعادي وشق الثعبان، حيث يُعرفون بتجمعاتهم المتماسكة، واستعدادهم الدائم لنصرة بعضهم بعضًا عند أي طارئ.

كما تُعد دلجا كتلة انتخابية كاسحة، تُهيمن على مخرجات الانتخابات البرلمانية في دائرة ديرمواس، فمن يضمن أصوات عائلات دلجا الكبرى، فهو ناجح لا محالة، إلا أن تعدد المرشحين من أبناء القرية نفسها قد يؤدي، أحيانًا، إلى تفتت الأصوات، ما يفتح الباب لفوز مرشحين من خارجها.

سجل حافل بالحوادث الأمنية والعنف المجتمعي

ووفق وسائل إعلام مصرية، لم تكن جريمة القتل الأخيرة الواقعة الوحيدة المثيرة للجدل في دلجا، ففي وقت ثورة 30 يونيو 2013، تحولت القرية إلى بؤرة نشطة للإرهابيين والمتشددين الإسلاميين، واختبأ فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد، الذي نجح في الهرب خارج البلاد قبل دقائق من تدخل الجيش المصري الذي استعاد السيطرة على دلجا خلال أقل من 24 ساعة.

وفي مارس 2012، شهدت دلجا احتجاجات عنيفة قام فيها الأهالي بقطع الطريق الصحراوي الغربي، بعد اتهام سيدة من القرية بالمشاركة في قتل زوجها، وأسفرت الواقعة عن القبض على 21 متهمًا آنذاك.

ثأر وخصومة

كما سُجّلت، على مدار السنوات الماضية، سلسلة من جرائم القتل والثأر والمشاجرات المسلحة، من أبرزها حادثة 11 أغسطس 2009 التي قُتل فيها شخص نتيجة مشاجرة عائلية، وأخرى، في سبتمبر 2020، أُصيب فيها جزار بطلق ناري، فضلًا عن حادث إطلاق نار، في سبتمبر الجاري، أودى بحياة مسن وأصاب آخرين، إضافة إلى عشرات الحوادث الفردية الأخرى.

جهود أمنية لاحتواء العنف

في مقابل هذا السجل الدموي، بذلت أجهزة الأمن جهودًا متواصلة لاحتواء العنف والخصومات الثأرية في القرية، ففي أكتوبر 2021 أنهت لجنة المصالحات خصومة بين عائلتين كبيرتين في دلجا، كما شهد العام 2020 صلحًا مماثلًا بعد مقتل مزارع، وفي نوفمبر 2023 نجحت أجهزة الأمن في إتمام صلح استمر التفاوض بشأنه 5 سنوات بين عائلتين بديرمواس.