تقرير يوضح آثار التحيز الجنسي في الرعاية الصحية على المرأة
أفاد تقرير نشره موقع "إنفوباي" الإخباري حول التحيز الجنسي في مجال الرعاية الصحية، أن حالات احتشاء عضلة القلب الحاد، يؤدي إلى تقديم جهد تشخيصي وعلاجي أكبر للرجال مقارنة بالنساء، مما يؤثر سلبًا على صحتهن.
ويُشير التقرير إلى أن النوبات القلبية لدى النساء تختلف عن تلك التي تصيب الرجال، حيث تظهر الأعراض بشكل غير محدد، وقد يكون الألم في الصدر غير شديد ويمتد إلى الذراع، مما يُشكل مظهرًا من مظاهر الانزعاج العام.
ويشدد التقرير على وجود التحيز الجنسي في توليد المعرفة والأبحاث الطبية، حيث استُخدم الرجال دائمًا كنماذج مرجعية، مما يعكس وجود تفضيل للذكور في مجالات البحث والتشخيص وعلاج الأمراض، ويُسهم في عدم المساواة بين الجنسين.
ويُشير التقرير إلى تداول التحيزات الجنسية فيما يتعلق بالنساء، مثل قلة الفرص للحصول على رعاية صحية جيدة وارتفاع معدل الوفيات في المستشفيات بمجرد دخولهن، خاصة في حالات احتشاء عضلة القلب.
وتُظهر التحيزات أثناء زيارة النساء للأطباء بسبب الألم، حيث غالبًا ما يحدث الخلط بين الأعراض والأمراض الأخرى، مما يؤدي إلى تأخر تلقيهن للعلاج في الوقت المناسب.
على سبيل المثال، يُشير التقرير إلى حالات مرض كرون التي قد تُلتبس أعراضها مع الإجهاد، دون البحث عن أسباب أخرى، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم الكشف عن "قروح ملتهبة" تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية.
وأخيرًا، يُذكر التقرير بتشخيص أسوأ للنساء في العديد من الأمراض مقارنة بالرجال، باستثناء هشاشة العظام، مما يُظهر تأثير التحيزات المعرفية اللاواعية للأطباء، خاصة في الرعاية الأولية، حيث يكون للأطباء وقت محدود لرعاية كل مريض، مما يُقلل من إمكانية إجراء مزيد من التشخيص.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري