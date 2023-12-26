تقرير يوضح آثار التحيز الجنسي في الرعاية الصحية على المرأة

ويشدد التقرير على وجود التحيز الجنسي في توليد المعرفة والأبحاث الطبية، حيث استُخدم الرجال دائمًا كنماذج مرجعية، مما يعكس وجود تفضيل للذكور في مجالات البحث والتشخيص وعلاج الأمراض، ويُسهم في عدم المساواة بين الجنسين.

ويُشير التقرير إلى تداول التحيزات الجنسية فيما يتعلق بالنساء، مثل قلة الفرص للحصول على رعاية صحية جيدة وارتفاع معدل الوفيات في المستشفيات بمجرد دخولهن، خاصة في حالات احتشاء عضلة القلب.

وتُظهر التحيزات أثناء زيارة النساء للأطباء بسبب الألم، حيث غالبًا ما يحدث الخلط بين الأعراض والأمراض الأخرى، مما يؤدي إلى تأخر تلقيهن للعلاج في الوقت المناسب.

على سبيل المثال، يُشير التقرير إلى حالات مرض كرون التي قد تُلتبس أعراضها مع الإجهاد، دون البحث عن أسباب أخرى، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم الكشف عن "قروح ملتهبة" تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية.

وأخيرًا، يُذكر التقرير بتشخيص أسوأ للنساء في العديد من الأمراض مقارنة بالرجال، باستثناء هشاشة العظام، مما يُظهر تأثير التحيزات المعرفية اللاواعية للأطباء، خاصة في الرعاية الأولية، حيث يكون للأطباء وقت محدود لرعاية كل مريض، مما يُقلل من إمكانية إجراء مزيد من التشخيص.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري