الفيلم التونسي "صوت هند رجب" يحظى بالإشادة في مهرجان فينيسيا (صور)

ربما يُدرك من يُؤمن بأهمية مخاطبة السينما للمشاعر والأحاسيس مدى عمق تأثيرها، بما يفوق أحيانًا ما تنقله الشاشات، وقد تجسّد هذا المفهوم بوضوح في الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة البارزة كوثر بن هنية.

وعُرض الفيلم، يوم الأربعاء، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الثانية والثمانين، حيث ينافس على جائزة الأسد الذهبي.

حفاوة وتصفيق حار

الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول، استُقبل بحفاوة كبيرة وتصفيق دام لعدة دقائق، وسط حضور لافت لنجوم عالميين وصنّاع سينما بارزين.

وجاء هذا التفاعل الكبير تأكيدًا لقوة القصة التي يرويها الفيلم، التي تنقل اللحظات الأخيرة للطفلة الفلسطينية هند رجب.

وكانت هند قد توفيت داخل سيارة إلى جانب جثامين أفراد عائلتها، تحت القصف الإسرائيلي، وبقي صوتها حيًا يدوّي في وجه العالم، شاهدًا على مأساة كبرى لا تزال قائمة.

وقالت الممثلة سجى الكيلاني، في بيان خلال المؤتمر الصحفي قبل العرض، نيابة عن فريق العمل: "قصة هند تحمل ثقل شعب برمته".

وأضافت: "السؤال الحقيقي هو: كيف تركنا طفلة تتوسل من أجل الحياة؟ لا يمكن لأحد أن ينعم بالسلام، بينما يُجبر طفل على التوسل من أجل البقاء، دعوا صوت هند يتردد صداه في العالم بأسره".